В Николаевской области водитель насмерть сбил женщину и слетел с дороги

В Николаевской области водитель насмерть сбил женщину и слетел с дороги

Мужчина не справился с управлением.

На автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" 28-летний водитель автомобиля ГАЗель совершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода, после чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где перевернулся.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Женщина от телесных повреждений погибла. Водитель ГАЗели существенно не травмировался.

По этому факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

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