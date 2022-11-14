В Николаевской области водитель раздавил лежащего на дороге мужчину: первые подробности (фото)

В Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрывшегося.

В поселке Константиновка в Вознесенском районе водитель автомобиля "ВАЗ 2108" наехал на 39-летнего мужчину, который лежал на дороге. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП и разыскивают водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

В результате наезда мужчина погиб на месте.

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области на трассе не разминулись две машины. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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