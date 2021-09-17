В Николаевской области водитель задним колесом наехал на ребенка

Мальчик получил травмы.
Сегодня, 17 сентября, в городе Вознесенск 38-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал задним колесом на ногу 13-летнему мальчику.
Об этом сообщили в полиции.
В результате ребенок доставлен в медицинское учреждение. Событие квалифицированно, предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее стало известно, что в больницу с травмами попал мальчик после конфликта с одноклассниками.