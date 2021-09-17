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В Николаевской области водитель задним колесом наехал на ребенка

В Николаевской области водитель задним колесом наехал на ребенка

pixabay.com

Мальчик получил травмы.

Сегодня, 17 сентября, в городе Вознесенск 38-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал задним колесом на ногу 13-летнему мальчику.

Об этом сообщили в полиции.

В результате ребенок доставлен в медицинское учреждение. Событие квалифицированно, предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее стало известно, что в больницу с травмами попал мальчик после конфликта с одноклассниками.

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