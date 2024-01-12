В Николаевской области военный застрелил заместителя командира роты, затем выстрелил в себя

Это произошло в одном из пунктов временной дислокации Николаевской области. Оба военных были мобилизованы.

В Николаевской области военнослужащий застрелил заместителя командира роты. После чего мужчина совершил самоубийство. Трагедия произошла вечером 7 января.

Об этом со ссылкой на руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов, пишет "Суспільне".

"В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий – старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, совершив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — сказал Андрей Клепов.

Он добавил, что после инцидента на место прибыли правоохранители, осмотревшие место. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство". В то же время начальник службы по связям с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты Сергей Козачинский заявил, что стрельба произошла в одном из их подразделений.

"Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации в Николаевской области ", — рассказал начальник прессслужбы.

Из-за стрельбы назначено служебное расследование, по его результатам будут приняты решения. Известно, что оба военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты — они были мобилизованы. До этого они находились в тылу, где один из них занимался обеспечением всем необходимым личному составу. Другой выполнял обязанности морально-психологического обеспечения. Участие в выполнении боевых задач военные не принимали.

Напомним, что в Николаеве мужчина сдавал позиции ВСУ и хотел воевать за РФ.

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