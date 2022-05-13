В Николаевской области возобновили водоснабжение жилых районов за счет речной воды

В Николаевской области по поручению президента Украины и руководителя ОП возобновили водоснабжение в жилых районах города. Для этого обеспечили водозабор из Южного Буга и артезианских скважин.

В результате вражеских обстрелов пострадали и основная, и резервная линии магистрального водопровода Днепр-Николаев. Вследствие того, что 80% общей протяжности водопровода находится на временно оккупированной территории Херсонской области, отремонтировать водопровод и обеспечить его стабильную работу пока невозможно.

Об этом в своем видеообращении рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, для решения вопроса водообеспечения населения Николаева было выделено 56 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета. Кроме того, обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин.

"В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома", — отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что сейчас в Николаевской области деоккупировано уже 1009 населенных пунктов, где развернули работу гуманитарных штабов и ГСЧС.

Напомним, чтобы закрепить свои позиции, российские войска пытаются захватить села Брускинское и Большую Александровку Херсонской области. Это может позволить оккупантам наступать на Николаевскую область.

Скоро выгоним, держитесь: Ким о вражеских войсках в Николаевской области

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