В Николаевской области вражеский снаряд попал в одноэтажный жилой дом (фото)

В доме находились люди, никто не пострадал.
При обстреле окрестностей Корабельного района Николаева снаряд попал в частный одноэтажный жилой дом, произошло разрушение стен и возник пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В доме находились люди. Спасатели эвакуировали 2 несовершеннолетних детей и троих взрослых. Никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 40 кв.м.
в частный одноэтажный жилой дом на ул.Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 13 марта 2022 г.
Напомним, Россия обстреливает мирные города Украины запрещенными фосфорными бомбами.
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