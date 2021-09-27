В Николаевской области вредная привычка убила мужчину

Мужчина сгорел в собственном доме.

В Первомайске во время пожара в доме погиб человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

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Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Кооперативная поступило в Службу спасения в 19:01.

На месте трагедии пожарные обнаружили тело мужчины 1980 года рождения. Пожар повлекла неосторожность владельца во время курения.

На месте также работали сотрудники полиции и медики.

Напомним, во время пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть студентов.

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