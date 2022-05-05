В Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов

В Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов

В Николаевской области продолжаются активные боевые действия.

Артиллеристы ВСУ точно уничтожают позиции оккупантов.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Південь".

"За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины нанесено поражение около 130 враждебных целей. Что обеспечило потери противника в количестве 50 рашистов и 11 единиц техники – а это самоходные гаубицы «Мста-С», 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники", - говорится в сообщении.

При очередной попытке БПЛА "Орлан-10" разведать позиции ВСУ в Николаевской области, зенитно-ракетными подразделениями вражеский лазутчик был сбит.

Напомним, что кафиры, отступая, от ярости наголову разрушают села на Николаевщине и Херсонщине. Не жалея местных жителей, поражая и разрушая частные домовладения.

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