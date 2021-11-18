В Николаевской области ввели комендантский час: список ограничений и на кого они будут распространяться

Детям запрещено посещать кафе, бары и рестораны после 21:00.
В Первомайске Николаевской области для детей и подростков до 18 лет был введен комендантский час. Соответствующее решение было принято, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба Первомайского горсовета.
"Детям без сопровождения родителей в осенне-зимний период запрещено посещать развлекательные заведения и общепита после 21:00. В весенне-летний период — после 22:00", — сказано в сообщении.
Несовершеннолетним запрещено:
- посещать заведения общественного питания и развлекательных заведений после 21:00 с сентября по февраль включительно и после 22:00 с марта по август включительно;
- посещать интернет-кафе, компьютерные клубы, читальный зал городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 08:00 до 14:00;
Отмечается, что руководители магазинов и заведений общепита имеют право требовать у посетителей документы, удостоверяющие личность с 22:00 до 06:00. А в самих заведениях должны быть информационные таблички о запрете продаж пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий людям, не достигшим 18 лет.
Кроме того, полиция района должна контролировать пребывание детей школьного возраста и студентов в возрасте до 18 лет на улицах и в общепитах или развлекательных заведениях города.
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