В Николаевской области высадился российский десант: ВСУ стреляет на поражение

В Николаевской области высадился российский десант: ВСУ стреляет на поражение

В Николаевской области ВСУ и терооброна уничтожают российский десант.

В Николаевской области высадились десантники оккупантов.

Об этом сообщил глава ВГА области Виталий Ким.

По имеющейся у него информации, была высадка десанта в районе Баливного, 4 вертолета.

Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки.

Военные работают. В Николаеве врага нет.

По его словам, украинские военные прижали к земле высадившийся в аэропорту десант, стреляют на поражение и требуют их сдаться в плен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: