В Николаевской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 9 человек

В Николаевской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 9 человек

За минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов российскими войсками 9 человек получили ранения.

К счастью, детей среди пострадавших нет.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своем канале в Telegram.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Всего по состоянию на утро 11 мая в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак захватчиков Николаевской области.

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