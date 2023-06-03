В Николаевской области задержали директора предприятия: призвал захватывать Украину

СБУ разоблачила директора одного из предприятий Первомайска Николаевской области, оправдывавшего вооруженную агрессию РФ. Кроме того, сторонник путинских войск распространял в "Одноклассниках" материалы с призывами по захвату территорий Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.

Установлено, что 67-летний задержанный родился в городе Макеевка Донецкой области. В настоящее время проживает в Первомайске. Мужчина с 2021 года занимает должность директора предприятия, которое занимается хранением и обработкой сельскохозяйственных культур, а также отгрузкой зерновой продукции в Украине и за ее пределами.

"Это предприятие является частью промышленной группы "ViOil", одного из производителей подсолнечного масла в Украине. Руководителем промышленной группы является олигарх Виктор Пономарчук, бывший гражданин РФ, а гражданин республики Кипр", — говорится в сообщении.

По информации сотрудников СБУ, предатель также поддерживал связь с представителями Донецкой и Луганской областей (ЛНР, ДНР) после временной оккупации. Во время обыска у него обнаружили агитационные материалы, мобильный телефон, через который он распространял информацию.

Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, Служба безопасности нейтрализовала информационно-подрывную деятельность еще семерых вражеских агитаторов, распространявших прокремлевский контент в соцсетях. Основную часть деструктивных материалов интернет-агентов брали из российских интернет-ресурсов и использовали для расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины.

Читайте также:

Снимаешь работу ПВО - жди СБУ: горе-операторов разоблачили полицейские