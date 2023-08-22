В Николаевской области задержали "интернет-детективку", которая обманула более 500 семей бойцов ВСУ

Организатор сделки создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым".

В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила и уничтожила очередную мошенническую схему вымогательства средств с родственников пропавших без вести или пленных воинов Сил обороны.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Мошенница, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, вымогала деньги у их семей, сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.

Служба безопасности Украины разоблачила и уничтожила очередную мошенническую схему вымогательства средств Фото: СБУ

За сумму до семи тысяч гривен за одного военного так называемая "детективка" обещала его родным найти украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии.

Служба безопасности Украины разоблачила и уничтожила очередную мошенническую схему вымогательства средств Фото: СБУ

Но сразу после получения суммы злоумышленница исчезала, не предоставив им никакой информации о родственниках.

Таким образом, злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти два миллиона гривен.

"Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои «детективные услуги» и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших", говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники службы задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.

Напомним, 21 августа российская армия нанесла артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины в Николаевской области. Пострадавших нет.

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