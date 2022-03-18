В Николаевской области "запускают" бизнес и готовятся к посевной: Ким рассказал о ситуации в регионе

По словам главы ОВА, оккупантов в Николаевской области "становится все меньше" и они "получают щей".
В Николаевской области был создан штаб, в который вошли представители всех правоохранительных и силовых структур — силовики, ГБР, прокуратура, МВД, патрульная полиция и другие.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Мы начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20. Махновщины не будет", — сказал Ким.
По его словам, военные действия идут уже дальше Николаева.
"В селах сейчас туго. Мы за вчера-позавчера эвакуировали около 600 человек, починили электричество, газ — и снова по второму кругу занимаемся. Гуманитарные грузы получаем, ищем "коридоры", чтобы их доставить жителям", — отметил глава ОВА.
Ким добавил, что сейчас власть занимается логистикой, запускает бизнес, готовится к посевной.
"Нас все больше, а их (оккупантов — Ред.) все меньше. Даже на российских пропагандистских каналах о Николаеве говорят очень скромно, понимая, что здесь они получают "щей". Они (российские военные — ред.) он собрались бежать — бегут, собрались экстренно, за собой все взрывают, обстреляли село на выходе. Мы предлагали по-хорошему уйти, без оружия, не хотите — будем догонять", — сказал Ким.
Напомним, что из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек, там еще может быть больше тысячи.
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