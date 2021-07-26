В Николаевской области женщина изрешетила ножом мужчину

Теперь злоумышленнице светит до 15 лет тюрьмы.

В доме села Полигон полиция обнаружила труп 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Как установили правоохранители, к преступлению причастна 41-летняя сожительница потерпевшего, которая в ходе семейной ссоры нанесла телесные повреждения мужчине. Женщина была задержана.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

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