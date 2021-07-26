В Николаевской области женщина изрешетила ножом мужчину

Теперь злоумышленнице светит до 15 лет тюрьмы.
В доме села Полигон полиция обнаружила труп 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Как установили правоохранители, к преступлению причастна 41-летняя сожительница потерпевшего, которая в ходе семейной ссоры нанесла телесные повреждения мужчине. Женщина была задержана.
По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.