В Николаевской области жители взяли штурмом инфекционную больницу: в полиции прокомментировали ситуацию

Инцидент был исчерпан после того, как люди сломали шлагбаум.
В Николаевской области местные жители пытались взять штурмом инфекционную больницу. Люди, которые хотели попасть в нее, сломали шлагбаум, после чего им оказали помощь, которую они просили.
Об этом пишет "Укринформ".
"Что касается конкретного случая по Николаевской области, то конфликт там был исчерпан после того, как был сломан шлагбаум людьми, пытавшимися попасть в больницу. В то время полиция сочла, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили получить", — рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Он также добавил, что Нацполиция не может выставить возле каждой больницы наряд полиции, который будет следить за правопорядком, — для этого не хватает личного состава.
"В других случаях, когда мы будем видеть, что действительно есть опасность от некоторых лиц или от местных жителей, которая будет влиять и угрожать безопасности медицинского персонала и больных в больнице, полиция в обязательном порядке примет все меры, необходимые для того, чтобы не допустить развития таких событий", – подчеркнул Клименко.
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