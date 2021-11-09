В Николаевской области жители взяли штурмом инфекционную больницу: в полиции прокомментировали ситуацию

Инцидент был исчерпан после того, как люди сломали шлагбаум.

В Николаевской области местные жители пытались взять штурмом инфекционную больницу. Люди, которые хотели попасть в нее, сломали шлагбаум, после чего им оказали помощь, которую они просили.

Об этом пишет "Укринформ".

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"Что касается конкретного случая по Николаевской области, то конфликт там был исчерпан после того, как был сломан шлагбаум людьми, пытавшимися попасть в больницу. В то время полиция сочла, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили получить", — рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что Нацполиция не может выставить возле каждой больницы наряд полиции, который будет следить за правопорядком, — для этого не хватает личного состава.

"В других случаях, когда мы будем видеть, что действительно есть опасность от некоторых лиц или от местных жителей, которая будет влиять и угрожать безопасности медицинского персонала и больных в больнице, полиция в обязательном порядке примет все меры, необходимые для того, чтобы не допустить развития таких событий", – подчеркнул Клименко.

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