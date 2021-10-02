В Николаевской области зять облил бензином тещу и сжег ее заживо

В Николаевской области зять облил бензином тещу и сжег ее заживо

Мужчина совершил преступление во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 2 октября, в Снегиревке Николаевской области 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег. От полученных ожогов женщина скончалась. А от огня чуть не сгорел весь дом.

Об инциденте в отделение полиции № 2 Баштанского районного отдела сообщила 35-летняя соседка.

"На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали мужчину, а спасатели потушили пожар и в доме обнаружили тело старушки. Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", — сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина годами насиловал жену и детей, а до этого убил тещу.

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