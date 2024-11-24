В Никополе дерево упало на автомобиль и раздавило водителя (фото)

В Никополе произошел трагический случай. На улице дерево упало на легковой автомобиль, в котором внутри находился водитель.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Спасатели на месте происшествия установили, что в поврежденном автомобиле Mitsubishi зажато тело водителя.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело мужчины 1972 года рождения.

Напомним, во Львовской области погиб 48-летний мужчина, когда рубил дерево в лесу. 17-метровая срубленная ветка упала ему на голову. Травма оказалась смертельной – он скончался в больнице.

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