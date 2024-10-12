В Никополе мужчина заколол жену насмерть металлическими ножницами

Между супругами возникла ссора.
Полицейские Никополя задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Во время конфликта подозреваемый нанес женщине смертельное ранение в грудь.
"Муж ударил 75-летнюю жену металлическими ножницами в грудь. Следователи изъяли вещественные доказательства и орудия преступления", — говорится в сообщении.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвыми супругов. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.
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