В Никополе неизвестные убили заммэра города: его автомобиль расстреляли (фото)

В Никополе в Днепропетровской области неизвестные утром 8 февраля расстреляли автомобиль заместителя городского головы города. В результате чего транспортное средство загорелось, потерпевший погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, неизвестные около девяти утра расстреляли автомобиль из неустановленного оружия. Транспортное средство принадлежало заместителю председателя Никополя. Авто сгорело, после его тушения в салоне обнаружили тело 59-летнего мужчины.

“На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры. Полицейские установили приметы нападающего. Сейчас идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого”, — рассказали в Нацполиции области.

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Кроме того, уже внесены сведения в ЕРДР по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, что кафиры запустили по жилому дому в Никополе беспилотник.

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