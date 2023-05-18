В Никополе отчим привязывал цепью к металлическому крюку и бил 5-летнего мальчика

Мужчина сказал, что ребенок ему мешает.

В Никополе полицейские задержали сожителя матери ребенка, который пытал и привязывал цепью 5-летнего мальчика. Злоумышленник объяснил это тем, что малыш "мешал" ему.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На линию 102 поступил вызов о детских криках, которые раздавались из квартиры местной жительницы. Первыми на место происшествия прибыли инспекторы ювенальной превенции, увидевшие маленького мальчика с синяками по всему телу. Полицейские опросили очевидцев, которые сообщили, что мужчина живет по этому адресу уже несколько месяцев раньше они не замечали его агрессии к ребенку, а когда услышали крики — сразу вызвали милиционеров, мать ребенка сообщила, что сожитель угрожал ему физической расправой, если он расскажет кому-то о его "методах воспитания", — рассказали в полиции.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина пытал ребенка за его "непослушное поведение". Изверг бил мальчика по голове, связывал руки цепью и привязывал к металлическому крюку, вкрученному в стену в детской комнате.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в шести фактах преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего, что сопровождалось причинением ему физических страданий совершено повторно) Уголовного кодекса Украины.

Понимая, что за указанные преступления ему грозит длительный срок за решеткой, подозреваемый пытался подкупить правоохранителей. 17 мая во время передачи взятки в размере 2 тысяч долларов США его задержали.

Мальчика передали родному отцу, который приехал из Киева как только ему сообщили об издевательстве над ребенком.

Напомним, в Полтавской области осужден мужчина, который издевался над переселенкой.

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