В Никополе ребенка похитили из больницы: чем все закончилось

В настоящее время похищенный мальчик в порядке, дальше его судьбу будет решать соцслужба.

В Никополе Днепропетровской области 9 августа похитили ребенка из детской больницы.

Об этом сообщает местное издание "Прихист".

Отмечается, что в семье сейчас идет процесс лишения родительских прав, а ребенок находится на стационаре в Никопольской детской больнице.

Однако 9 августа биологический отец решил закрыть вопрос собственным методом. Он пришел в больницу, чтобы навестить сына и забрал его. После этого он скрылся вместе с ребенком в неизвестном направлении.

Сотрудники ювенальной превенции оперативно выехали на место и приступили к поиску ребенка.

Через несколько часов ребенка нашли. Теперь с ним все хорошо. В ближайшее время мальчика снова вернут в больницу, дальше его судьбу будут решать в соцслужбе.

Напомним, ранее в центре Киева двое злоумышленников похитили врача-кардиохирурга.

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