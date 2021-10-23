В Никополе спасатели снимали с дерева беременную женщину: она не могла спуститься самостоятельно

Женщина не сообщила спасателям, как она оказалась на дереве.
В Никополе Днепропетровской области спасатели сняли с дерева 28-летнюю беременную женщину. Она залезла на высоту и не могла самостоятельно спуститься.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, женщина залезла на дерево и не могла самостоятельно спуститься. На место происшествия она вызвала спасателей.
"Женщина была на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна. Спасатели спустили женщину с дерева с помощью лестницы", — говорится в сообщении.
Женщина не сообщила спасателям, как она оказалась на дереве.
Напомним, в Полтавской области в лесополосе дерево раздавило 37-летнего мужчину.
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