В Никополе спасатели снимали с дерева беременную женщину: она не могла спуститься самостоятельно

В Никополе спасатели снимали с дерева беременную женщину: она не могла спуститься самостоятельно

Женщина не сообщила спасателям, как она оказалась на дереве.

В Никополе Днепропетровской области спасатели сняли с дерева 28-летнюю беременную женщину. Она залезла на высоту и не могла самостоятельно спуститься.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, женщина залезла на дерево и не могла самостоятельно спуститься. На место происшествия она вызвала спасателей.

"Женщина была на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна. Спасатели спустили женщину с дерева с помощью лестницы", — говорится в сообщении.

Женщина не сообщила спасателям, как она оказалась на дереве.

Напомним, в Полтавской области в лесополосе дерево раздавило 37-летнего мужчину.

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