В Никополе во время пожара в квартире погибла маленькая девочка (фото)

В Никополе во время пожара погибла 3-летняя девочка. Еще двое детей отравились дымом.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Добролюбова. В квартире, где произошло возгорание, проживали родители и трое детей.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Девочка, 2019 года рождения, была без сознания. До прибытия экстренной медицинской помощи ее пытались откачать спасатели. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Также была госпитализирована 4-летняя девочка и мальчик 2021 года рождения с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения. Что стало причиной смертельного пожара – выясняют.

Напомним, в селе Белино Одесской области в пожаре в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое маленьких детей. В доме также находились еще две девочки, которые смогли самостоятельно спастись.

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