В Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина

Поврежден жилой дом.
Утром 13 февраля оккупационная армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.
"В Никополе погиб человек. Муж попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года", — говорится в сообщении главы ОВА.
Кроме того, поврежден частный дом.
Между тем, первый заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что захватчики страны-агрессорки продолжают гражданское население области. По его словам, оккупанты сбросили боеприпасы с дронов-камикадзе по Никополю. В течение суток от атак РФ страдали как города Никополь и Марганец, так и Мировское общество.
Напомним, ночью против 13 февраля россияне массированно атаковали Днепр дронами. Силы ПВО сбили 10 беспилотников в Днепровском районе. Впрочем, произошло несколько попаданий в областной центр. Захватчики ударили по энергетическому объекту и объекту критической инфраструктуры.