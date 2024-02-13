В Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина

Утром 13 февраля оккупационная армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

"В Никополе погиб человек. Муж попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, поврежден частный дом.

Между тем, первый заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что захватчики страны-агрессорки продолжают гражданское население области. По его словам, оккупанты сбросили боеприпасы с дронов-камикадзе по Никополю. В течение суток от атак РФ страдали как города Никополь и Марганец, так и Мировское общество.

Напомним, ночью против 13 февраля россияне массированно атаковали Днепр дронами. Силы ПВО сбили 10 беспилотников в Днепровском районе. Впрочем, произошло несколько попаданий в областной центр. Захватчики ударили по энергетическому объекту и объекту критической инфраструктуры.

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