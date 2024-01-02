В ночь на 2 января украинские военные уничтожили 35 ударных беспилотников

Украинские военные удерживают небо.
В ночь на 2 января 2024 года оккупанты атаковали 35-ю ударными БпЛА типа “Shahed-136/131” с мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.
"Держим небо! Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС.
А мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков.
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