ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В ночном клубе Одессы включили песню российских исполнителей: реакция властей

Из-за инцидента с российской песней в ночном клубе Одессы власти обещают разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Музыка / Иллюстративные фото

Музыка / Иллюстративные фото / © Pixabay

В одесском ночном клубе включили песню российских исполнителей. По данным СМИ, в заведении находилось более 1000 человек.

Об этом сообщили в Сети.

Реакция властей

Власти осудили инцидент и обещают разобраться в ситуации.

"Никакой российской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах!", - отметил председатель ОВА Олег Кипер.

Он подчеркнул: Одесса — город, который почти каждый день страдает от российских атак. И российские песни в ночном клубе на четвертом году полномасштабной войны абсолютно недопустимы.

"Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, пренебрегая память о погибших", - акцентировал Кипер.

В ситуации обещают разобраться.

«Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, официально признанном территорией боевых действий», — говорится в комментарии.

Как подчеркнул чиновник, Одесса – украинский город.

«Кто забыл – напомним», – завершил Кипер.

Ранее речь шла о возможности блокировки российской музыки на популярных стриминговых платформах.

«Русская музыка, особенно созданная или поддерживаемая лицами, открыто одобряющими агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах», — сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie