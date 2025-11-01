- Дата публикации
В ночном клубе Одессы включили песню российских исполнителей: реакция властей
Из-за инцидента с российской песней в ночном клубе Одессы власти обещают разобраться.
В одесском ночном клубе включили песню российских исполнителей. По данным СМИ, в заведении находилось более 1000 человек.
Об этом сообщили в Сети.
Реакция властей
Власти осудили инцидент и обещают разобраться в ситуации.
"Никакой российской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах!", - отметил председатель ОВА Олег Кипер.
Он подчеркнул: Одесса — город, который почти каждый день страдает от российских атак. И российские песни в ночном клубе на четвертом году полномасштабной войны абсолютно недопустимы.
"Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, пренебрегая память о погибших", - акцентировал Кипер.
В ситуации обещают разобраться.
«Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, официально признанном территорией боевых действий», — говорится в комментарии.
Как подчеркнул чиновник, Одесса – украинский город.
«Кто забыл – напомним», – завершил Кипер.
Ранее речь шла о возможности блокировки российской музыки на популярных стриминговых платформах.
«Русская музыка, особенно созданная или поддерживаемая лицами, открыто одобряющими агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах», — сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.