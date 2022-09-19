В Норвегии "Путина" забрызгали кровью и вложили в гроб

В столице Норвегии местные жители высказались против войны на Украине.
В Осло чучело Путина вложили в гроб, а также провезли по городу на импровизированной гильотине.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"В Осло на антивоенную акцию принесли российского фюрера в гробу. Норвежцы разбираются в унижениях, до этого они возили по городу Путина-висельника. Бункерное чучело однозначно войдет в историю мишенью для тиров, картинкой для туалетной бумаги и объектом для ненависти и насмешек", — написал Геращенко.
На фотографиях видно, как пугало Путина облили красной краской и положили в гроб.
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