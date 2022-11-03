В Новгород-Северском улицу Губернскую переименовали в честь Кучмы

В Черниговской области, в Новгород-Северском, в пределах декоммунизации и дерусификации переименовали 33 улицы. Одну из центральных, которую называли Губернской, переименовали в честь второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом пишет "Общественное Чернигов".

Мэр Людмила Ткаченко подала эту идею, а депутаты поддержали ее — "за" проголосовали 19 депутатов.

Улицу Губернскую в советское время переименовали в улицу Карла Маркса, а во время декоммунизации в 2016 году ей вернули историческое название. Теперь эта улица названа в честь Леонида Кучмы, родом из Новгород-Северщины.

В то же время, не все согласились с решением горсовета.

"К Кучме, его политической деятельности, есть 100 вопросов. И ответов пока нет на то: как пришел олигархат, как это было соединением российским. Это просто вызов не только единичным противникам, как я или еще кто-то, это вызов той системе, которая сейчас должна установиться по выметанию советского, российского, имперского и лиц, связанных с этим. Поэтому я вижу, что это полный трэш и абсурд", — отмечает краевед Борис Домоцкий, который предлагал переименовать Губернскую в улицу Ивана Мазепы и покинул комиссию по переименованию улиц после голосования.

Домоцкий новое название не поддерживает.

Нынешняя улица Кучмы одна из центральных в городе. На ней стоит триумфальная арка, лицей, здесь расположен и городской совет. По словам городского головы, Кучма уже знает об этом переименовании.

"Ему было очень приятно, он сказал, что "умилен" и благодарен", — сказала Людмила Ткаченко.

Ранее Кучма выразил сомнение в скором завершении войны.

Есть разные факторы, которые способны кардинально повлиять на течение и продолжительность войны.

Напомним, Арестович сообщил, что настоящее наступление будет не на Донбассе.

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