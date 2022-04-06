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В Новоайдаре директор лицея внедрила в обучение стандарты образования государства-агрессорки

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В Новоайдаре директор лицея внедрила в обучение стандарты образования государства-агрессорки

УНИАН

Прокуратура открыла производство по фактам коллаборационной деятельности.

В Новоайдаре Луганской области директор одного из учебных заведений решила внедрить в процесс образовательные стандарты России.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что во время мониторинга Интернета установлено, что в марте 2022-го директор одного из лицеев поселкового совета внедрила стандарты образования государства-агрессорки в учреждениях Министерства образования Украины.

Кроме того, в марте оккупационная администрация РФ назначила украинку, согласившуюся сотрудничать с так называемой "Лугнанской народной республикой" директором Новоайдарской областной специальной школы.

Таким образом Луганская прокуратура зарегистрировала два уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности.

Как сообщалось, мариупольские депутаты от партии Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) оказывали информационную поддержку оккупационной вражеской армии, фактически корректируя огонь, которым была уничтожена критическая инфраструктура города, что привело к гуманитарной катастрофе.

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