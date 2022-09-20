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В Новоайдаре ВСУ попали в склад техники оккупантов: выведено из строя 50%

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В Новоайдаре ВСУ попали в склад техники оккупантов: выведено из строя 50%

Фото: Associated Press

В Луганской области ВСУ продолжают "кошмарить" оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны попали в месторасположение вражеской техники.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы", — сообщили в Генштабе.

Напомним, эксперт оценил риски повторного нападения из Беларуси.

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