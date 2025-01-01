В новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами: сколько БпЛА удалось сбить

В частности, два беспилотника вернулись в РФ и Беларусь.

Ночью против 1 января захватническая армия РФ атаковала 111 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 63 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:30 подтверждены убытки 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Также два дрона полетели назад в РФ и соседнюю Белоруссию.

Командование отмечает, что российская армия запускала дроны по направлениям Брянска, Орла, Приморско-Ахтарского и временно аннексированного Крыма.

Напомним, военный эксперт Иван Тимочко сообщал: существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

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