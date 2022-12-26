В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется: детали

В ночь на 1 января комендантский час в Украине не отменяется.

Нарушителей будут задерживать.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева, - пишет "Интерфакс-Украина".

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", – сказала она в эфире телемарафона.

Те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Также она отметила, что пиротехнические средства и их реализация, их использование практически по всей территории Украины прямо запрещены и полиция будет реагировать на такие случаи.

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Комендантский час в Украине

Российские оккупанты угрожают мелитопольцам на неделю ввести комендантский час. Также россияне боятся коммуникации между местным населением, украинскими военными и разведкой.

Заметим, что комендантский час на Новый год в Киеве не будут отменять. В новогоднюю ночь он будет действовать с 23:00 до 5:00.

Тем временем в Кривом Роге сократили комендантский час. Комендантский час в Кривом Роге сокращается и продлится с 23.00 до 05.00 утра.

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