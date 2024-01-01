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В новогоднюю ночь россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть погибший и раненые

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1212
Время на прочтение
1 мин
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В новогоднюю ночь россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть погибший и раненые

Дроны-камикадзе атаковали Одессу / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В новогоднюю ночь россияне коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в социальных сетях.

Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.

К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.

В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов ранены, их количество уточняется.

На месте работают все соответствующие службы.

Опасность продолжается, находитесь в укрытиях!

Напомним, что в Днепре раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
1212
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