В новогоднюю ночь россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть погибший и раненые

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В новогоднюю ночь россияне коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в социальных сетях.
Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.
К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.
В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов ранены, их количество уточняется.
На месте работают все соответствующие службы.
Опасность продолжается, находитесь в укрытиях!
Напомним, что в Днепре раздались взрывы.
Читайте также: