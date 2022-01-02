В новогоднюю ночь в Черниговской области трагически погибли мужчина и женщина

В новогоднюю ночь в Черниговской области трагически погибли мужчина и женщина

В доме произошел мощный пожар.

В селе Кошаны Остерской территориальной общины 1 января в частном доме произошел пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Черниговской области.

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Пожар быстро распространился горючими конструкциями. Дом был полностью охвачен пламенем и уничтожена крыша дома. Во время разбора конструкций дома спасатели обнаружили обгоревшие тела двух человек – мужчину 1960 г.р. и женщины 1974 г.р.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие дома по всей площади.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

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Напомним, в Закарпатской области в новогоднюю ночь мужчину переехал трактор. Он скончался на месте ДТП.

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