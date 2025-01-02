В новогоднюю ночь в Луцке мужчина избил полицейских

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии во время комендантского часа.

В Луцке пьяный нарушитель во время комендантского часа нанес удары полицейским, когда те хотели проверить его документы.

Об этом сообщили в полиции в Волынской области.

Инцидент произошел 1 января около четырех утра.

"Пеший наряд полиции заметил на улице мужчину, который нарушал требования комендантского часа и был в состоянии опьянения. По законному требованию показать документы и объяснить причину пребывания на улице — он не отреагировал. Он сопротивлялся полицейским, нанеся несколько ударов", — говорится в сообщении ведомства.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и помещен в подразделение полиции.

При процессуальном руководстве прокуратуры, следователи Луцкого РУП объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса. Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине зафиксировали несколько покушений на жизнь полицейских и военных. Россия начала активнее привлекать спецслужбы, нанимая украинцев для диверсий.

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