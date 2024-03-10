В новом законопроекте о мобилизации оставят отсрочку от призыва для особой категории лиц

Арахамия также подчеркнул, что на следующей неделе приступят к рассмотрению поправок.
В новом мобилизационном законопроекте оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.
Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", — сказал Арахамия.
Также он "повторил еще раз для тех, кто снова разгоняет "предательство": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован.
"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одно лицо с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", — добавил он.
Арахамия также подчеркнул, что на следующей неделе приступят к рассмотрению поправок. Эту правку, по его словам, будут "отстаивать".
"То же касается и аспирантов", — добавил он.
Напомним, в законопроект о мобилизации накануне внесли более четырех тысяч правок.
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