В Новопавловке продолжается зачистка после прорыва окупантов — военный обозреватель

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

В Новопавловке продолжаются мероприятия по зачистке после прорыва российских подразделений в населенный пункт. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, количество российских военных, оказавшихся внутри села, оказалось меньше, чем говорилось в предварительных сообщениях. Мирошников отметил, что украинским подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию, а враждебное поголовье стремительно сокращается в результате действий сил обороны.

Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем и есть основания надеяться на полный возврат села под украинский контроль. В то же время, обозреватель подчеркнул, что сам факт прорыва российских сил стал тревожным сигналом и указывает на риски, которые сохраняются на линии фронта.

Напомним, в Запорожском направлении резко обострилась ситуация , и он становится одной из главных горячих точек фронта. По данным спикера УГА Сергея Братчука, российские войска пытаются продвинуться в сторону Гуляйполя и зайти в тыл украинским подразделениям, создавая плацдарм для дальнейших операций.

Враг уже захватил несколько населенных пунктов в Александровском и Гуляйпольском направлениях и может попытаться установить артиллерию в районе Степногорска, чтобы угрожать окрестностям Запорожья. Украинское командование готовит решение для стабилизации ситуации, и в ближайшие дни покажут, удастся ли сдержать наступление РФ.