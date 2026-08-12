В Новороссийске несколько часов идет атака: центр города в дыму, сообщают о попадании (фото, видео)

Атака на Новороссийск

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В российском Новороссийске в ночь на 12 августа несколько часов продолжается атака. В городе раздаются взрывы, активно работает российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщают о дыме и сильном запахе гари.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ .

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По данным канала, особенно громко было в районе порта Новороссийска, где российские мобильные огневые группы пытались отразить массированную атаку.

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Также появились сообщения о пролете и последующем вероятном попадании неустановленного реактивного объекта. До этого в Новороссийске объявляли ракетную опасность.

На опубликованных в Сети видео слышны громкие звуки и видны вспышки. По сообщениям местных каналов, в городе также могли быть повреждены жилые дома.

Кроме того, жители Новороссийска пишут о сильном запахе гари. Сообщается, что центральная часть города оказалась в дыму, однако пока неизвестно, что именно горит и где расположен очаг возгорания.

В Exilenova+ предполагается, что одной из возможных целей атаки могут быть объекты, связанные с военной инфраструктурой РФ в районе Новороссийска. Мониторинговый канал также связывает атаку с сообщениями о возможной подготовке Россией нового ракетного удара по Украине и предполагает, что Силы обороны могли пытаться помешать возможному запуску крылатых ракет из Новороссийска.

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Официального подтверждения этой версии от Сил обороны Украины пока нет. Так же нуждаются в проверке сообщения о попадании, пожаре и повреждении домов. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее дроны "поджарили" нефтяной терминал "Шесхарис"

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