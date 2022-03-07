В Новотроицке в Херсонской области сотни людей вышли на митинг против российских оккупантов: фото, видео

В Новотроицке в Херсонской области сотни людей вышли на митинг против российских оккупантов: фото, видео

Люди массово выходят на улицы против российских захватчиков.

Сегодня утром, 7 марта, жители Новотроицкой территориальной общины, что в Херсонской области, вышли на митинг против российской оккупации.

Соответствующие фото с митинга обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Люди вышли на площадь с флагами в руках и плакатами с лозунгами: "Новотроицкое — это Украина", "Слава Украине, Слава Нации", "Оккупанты, прочь из Украины" итд.

фото/Антон Геращенко

Новотроицкое сегодня, фото/Ольга Игнатейко, Facebook

На видео присутствует ненормативная лексика, просмотр не рекомендуется лицам до 18 лет.

По данным Херсонской областной государственной администрации, в Новотроицкой ТГ есть электро- и водоснабжение, а молоко людям раздают бесплатно. В магазинах запас продуктов – минимальный, а бензина и дизтоплива нет.

"Запустили частные мельницы для изготовления муки. Хлеб пекут частные сельхозпроизводители, и осуществляется развоз по населенным пунктам общины. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме. Введен комендантский час с 22:00 до 7:00 утра. Решением поселкового совета создано общественное формирование по охране общественного порядка", – проинформировали в ОГА.

Напомним, в Геническе, Каланчаке и Новой Каховке проходят проукраинские митинги. Также люди массово выходят на улицы против российских захватчиков в Херсоне, Новоалексеевке и других городах Украины.

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