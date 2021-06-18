В Нововолынске трехлетнего мальчика похитил отец — ребенка развращает новая жена мужа, — Ирина Суслова

За побои и другие нарушения против биологического отца и его новой жены уже открыто около 20 уголовных производств.

В Нововолынске отец похитил трехлетнего сына из дома бабушки, а теперь ребенка развращают. Против отца открыто около 20 уголовных производств, однако ребенка больше года не могут вернуть родной матери.

Об этом лидер Женского движения "За свйбутнє" Ирина Суслова пишет на своей странице в Facebook.

"Это история Маши (Сокол — Ред.) из Нововолынска. В апреле 2020 биологический отец похитил ее трехлетнего сына Матвея — прямо из дома бабушки и в сопровождении полиции. Более года сын живет с отцом и его новой женой. Изредка мама может ребенка видеть. Матвей часто болеет ... Сейчас его выписали из больницы, где он находился в реанимации после очередного осложнения. Причем попытки матери попасть в родной ребенка — закончились побоями со стороны отца... Теперь открытое уголовное производство. Однако, и это не вся история. Новая жена отца — Надежда Макарчук — очень любит Матфея. и кажется, даже слишком. в сеть попали видео, где она спит на одной кровати с ребенком, долго целует его в губы и говорит, что "не хочет быть сверху". на другом видео он без белья, а женщина полуголая трется об него", — рассказывает правозащитница.

Она добавляет, что за побои и другие нарушения против биологического отца и его новой жены уже открыто около 20 уголовных производств. Однако реального наказания добиться до сих пор не удается. Поэтому Женское движение обратился в Генеральную прокуратуру Украины и к Уполномоченному ВРУ по правам человека с требованием взять дело на контроль.

"Хочу обратиться в местные органы опеки, к начальнику Нацполиции в Нововолынске и работникам полиции Волынской области, которые присутствовали при похищении ребенка отцом. Как случилось, что полиция способствовала похищению ребенка отцом. Как случилось, что родная мать терпит побои и абсолютно безосновательно лишена возможности видеть собственного сына год? Как может быть, что ребенка оставляют жить в доме, где ее развращают? Проверьте эти факты — отреагируйте. Или напишите заявление об увольнении прямо сейчас, ибо просто так мы эту историю не оставим", — заявила лидер Женского движения.

Ранее, женское движение "За майбутнє" представил закон, который установит наказание за семейный киднеппинг.

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