В Новой Каховке и других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области раздаются взрывы — соцсети

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в Новой Каховке.
Вероятно, соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Также взрывы раздаются в других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.
В Раденске – также сильные взрывы.
В социальных сетях сообщают о якобы попадании по позициям врага в Новой Каховке и Олешках.
Официальной информации о ситуации пока нет.
Ситуация в Херсонской области
Напомним, что на днях россияне почти полсотни раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Также в Херсоне россияне попали в район, до которого до сих пор не дотягивались. Людей в областном центре становится меньше.
А вот в селе Херсонской области спилили все деревья, чтобы украинским военным было видно, куда бить по врагу.
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