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В Новой Каховке и других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области раздаются взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3648
Время на прочтение
1 мин
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В Новой Каховке и других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области раздаются взрывы — соцсети

Фото: pixabay.com

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в Новой Каховке.

Вероятно, соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Также взрывы раздаются в других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

В Раденске – также сильные взрывы.

В социальных сетях сообщают о якобы попадании по позициям врага в Новой Каховке и Олешках.

Официальной информации о ситуации пока нет.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что на днях россияне почти полсотни раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Также в Херсоне россияне попали в район, до которого до сих пор не дотягивались. Людей в областном центре становится меньше.

А вот в селе Херсонской области спилили все деревья, чтобы украинским военным было видно, куда бить по врагу.

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Дата публикации
Просмотры
3648
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