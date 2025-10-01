В Новой Каховке из-за атаки дрона погиб коллаборант Владимир Леонтьев (фото)

Колаборант Владимир Леонтьев

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области 1 октября якобы украинский дрон устроил атаку, из-за которой погиб коллаборант Владимир Леонтьев — так называемый «председатель Совета депутатов».

Об этом сообщил коллаборант и гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

«Сегодня утром во время атаки вражеского дрона „Баба-яга“ (так россияне и коллаборационисты называют Vampire — ред.) пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», — говорится в заметке Сальдо.

Он отметил, что Леонтьев сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев умер в больнице от полученных ранений.

Фото с места атаки дроном в Новой Каховке, в которой пострадал коллаборационист Владимир Леонтьев

Кто такой Владимир Леонтьев?

У 61-летнего Леонтьева длительная история сотрудничества с оккупантами. В апреле 2022 года россияне назначили его так называемым «мэром» Новой Каховки, и в том же месяце Леонтьев получил в Украине подозрение в коллаборационной деятельности. Впоследствии, в июле 2022-го, его также подозревали в похищении журналиста Олега Батурина, а в июне 2025-го — в похищении мэра Берислава Александра Шаповалова. В мае 2023 года Леонтьев заявлял о якобы совершенном на него покушении.

К слову, тем временем Херсон остается самым опасным городом Украины из-за ежедневных обстрелов (УАБы, РСЗО, дроны). Российские войска ведут «охоту» на мирных жителей в городе, который условно разделен на зоны по интенсивности обстрелов. 59-летний житель Днепровского района Валерий, который пережил оккупацию, подтверждает, что жизнь здесь — «лотерея со смертью», сравнивая ситуацию с «сафари».