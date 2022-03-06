В Новой Каховке проходит многотысячный митинг против российской оккупации (видео)

В Новой Каховке проходит многотысячный митинг против российской оккупации (видео)

Люди поют Гимн Украины и просят врага уходить.

В городе Новая Каховка Херсонской области сегодня, 6 марта, проходит масштабный митинг.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Люди поют Гимн Украины и просят, чтобы российские оккупанты убирались из их города.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.