В "Новой почте" произошел масштабный сбой: что известно

Какая причина сбоя и когда возобновят оказание услуг – пока неизвестно.

Во второй половине вторника, 14 февраля, в системе "Новой почты" произошел масштабный сбой. Сообщается, что посылку нельзя ни получить, ни забрать.

Об этом сначала в социальных сетях проинформировали пользователи почты, затем подтвердили в компании.

"Сейчас есть сбой. Наши специалисты из технического отдела уже работают над решением этой проблемы. Просим немного терпения и все заработает", — сообщили в "Новой почте".

Также не работает приложение. Когда пользователи пытаются зайти в него, появляется сообщение: "Проблема с подключением. Извините, ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз".

Какая причина сбоя и когда возобновят оказание услуг и заработает приложение — в компании не знают.

Фото: сундук из приложения

Фото: сундук из приложения

Фото: сундук из приложения

Напомним, ранее писали, какие вещи нельзя отправлять по Новой почте, можно ли транспортировать аккумуляторы, газовые баллоны.

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