В "Новой почте" произошел сбой в работе приложения

Приложение «Новой почты» перестало работать должным образом.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Приложение «Новой почты» / Иллюстративное фото / © ТСН

В работе приложения «Новой почты» произошел сбой 16 апреля. Часть пользователей не может войти в систему.

Об этом люди жалуются в соцсетях.

Клиенты «Новой почты» сообщают о том, что им не удается войти в личный кабинет и обновить данные о посылках.

При попытке войти в приложение появляется окошко с кнопкой «Войти», но после нажатия на нее экран становится просто белым.

К слову, в начале апреля стало известно, что в Украине распространяется новая волна кибермошенничества под видом распродажи «потерянных» посылок от имени «Новой почты». Злоумышленники предлагают через соцсети и Telegram выкупить за бесценок «сюрприз-боксы», которые якобы содержат дорогую технику, однако на самом деле люди получают хлам или теряют деньги. Компания официально заявила, что никогда не продает чужие вещи: невостребованные отправления определенное время хранятся на складе, а впоследствии подлежат исключительно утилизации.

Следующая публикация

