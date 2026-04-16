В "Новой почте" произошел сбой в работе приложения

Приложение «Новой почты»

Дополнено новыми материалами

В работе приложения «Новой почты» произошел сбой 16 апреля. Часть пользователей не может войти в систему.

Об этом люди жалуются в соцсетях.

Клиенты «Новой почты» сообщают о том, что им не удается войти в личный кабинет и обновить данные о посылках.

При попытке войти в приложение появляется окошко с кнопкой «Войти», но после нажатия на нее экран становится просто белым.

К слову, в начале апреля стало известно, что в Украине распространяется новая волна кибермошенничества под видом распродажи «потерянных» посылок от имени «Новой почты». Злоумышленники предлагают через соцсети и Telegram выкупить за бесценок «сюрприз-боксы», которые якобы содержат дорогую технику, однако на самом деле люди получают хлам или теряют деньги. Компания официально заявила, что никогда не продает чужие вещи: невостребованные отправления определенное время хранятся на складе, а впоследствии подлежат исключительно утилизации.