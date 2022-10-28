В ноябре некоторые категории украинцев смогут получить разовую помощь от 2000 до 3000 гривен

Украинцев в ноябре ждет разовая помощь. Кто именно ее получит – читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, от 1 ноября 2022 года будет открыт счет для помощи эвакуированным гражданам и проживающим на освобожденных территориях. Средства будут поступать от доноров.

Размер разовой финансовой помощи будет составлять :

на человека с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

на все остальные категории – 2000 гривен.

Однако следует отметить, что средства будут выдаваться военным администрациям для закупки лекарств, одежды, продовольствия и эвакуации граждан и обустройства места их компактного временного размещения.

Как жителям освобожденных территорий получить денежную помощь

В Министерстве по вопросам реинтеграции также опубликовали алгоритм действий, чтобы получить финансовую помощь:

В течение 7 дней после деоккупации местные органы власти должны предоставить ОВА информацию о количестве лиц, проживавших здесь на момент деоккупации и требуемую сумму помощи. В течение 2 дней ОВА передают полученную информацию в Министерство по реинтеграции оккупированных территорий Украины. Мининтеграции и Минобороны совместно утверждают перечень деоккупированных населенных пунктов, а затем (в течение 2 дней) утверждают перечисление средств через "Укрпочту". В течение 5 дней "Укрпочта" производит выплаты.

Как получить денежную помощь эвакуируемому населению

Здесь алгоритм действий немного другой:

На основании сведений, полученных от АО "Укразалізниця" "Укрпочта" получает информацию о количестве эвакуированных лиц и приблизительной суммы. За три дня до отправления эвакуационного поезда эта информация передается в Министерство по реинтеграции оккупированных территорий. В течение двух дней со дня получения представления Мининтеграции перечисляет "Укрпочте" денежные средства. А в течение 5 дней "Укрпочта" эти выплаты производит.

Напомним, что на освобожденных территориях Херсонщины и Харьковщины действует пилотный проект. Граждане, которые на момент деоккупации фактически проживали в этих населенных пунктах, получают через "Укрпочту" разовую помощь в размере 1200 гривен. А с 1 ноября 2022 года жители только что освобожденных территорий будут получать 2200 гривен помощи.