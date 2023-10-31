В ноябре украинцев ожидают мощные магнитные бури: как улучшить состояние здоровья

Эксперты говорят, что облегчить состояние самочувствия, если вы метеозависимы, можно, если достаточно отдыхать и высыпаться.

Украинцев в ноябре ждет несколько мощных магнитных бурь. Пик солнечной активности придется на начало и конец месяца.

Об этом сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Как отмечается, мощные магнитные бури ожидаются 1, 13, 14, 18, 19 и 22 ноября. В то же время бури средней интенсивности будут царить с 8 по 12 и 23, 29 и 30 ноября.

Эксперты говорят, что облегчить состояние самочувствия, если вы метеозависимы, можно, если достаточно отдыхать и высыпаться — ночной сон должен быть не менее 7-9 часов. Также нужно уменьшить физические нагрузки, больше дышать свежим воздухом и пить достаточно воды, снизить стрессы.

Облегчить состояние поможет и полноценное питание, отсутствие алкоголя, соленой и вредной еды.

Напомним, что нынешний ноябрь прогнозируется холодным, но более сухим, чем обычно.