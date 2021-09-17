В НСЗУ назвали первые симптомы опасного онкологического заболевания и объяснили, как получить бесплатное лечение

В НСЗУ назвали первые симптомы опасного онкологического заболевания и объяснили, как получить бесплатное лечение

Болезнь может возникнуть в любом возрасте и прогрессировать.

В НСЗУ назвали первые симптомы лимфомы — злокачественного опухолевого заболевания лимфатической системы.

Об этом во время брифинга сказала заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

Експерт подчеркнула, что лимфома — это серьезное заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте и прогрессировать. По данным Национального института рака в 2020 году в Украине находилось на учете более 30 тыс. больных этим недугом.

"Раннее выявление лимфомы и начато лечение увеличивают шансы пациента на полное выздоровление", — отметила Татьяна Бойко.

Медик озвучила первичные симптомы заболевания, а это:

Безболезненное увеличение лимфоузлов.

Ночная потливость.

Резкая потеря веса.

Повышение температуры тела.

Усталость и кашель.

Если возникают такие симптомы, нужно сразу обратиться к своему семейному врачу, который назначит анализы. Такая проверка является бесплатной.

"В программе медицинских гарантий на 2021 на раннее выявление и лечение лимфоболезней заложено более 5 млрд грн. Также внедрен полный пакет на лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. НСЗУ законтрактовала 58 медицинских учреждений для лечения и сопровождение пациентов с этими заболеваниями", — сообщила заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины.

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