В НСЗУ назвали первые симптомы опасного онкологического заболевания и объяснили, как получить бесплатное лечение

Болезнь может возникнуть в любом возрасте и прогрессировать.
В НСЗУ назвали первые симптомы лимфомы — злокачественного опухолевого заболевания лимфатической системы.
Об этом во время брифинга сказала заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.
Експерт подчеркнула, что лимфома — это серьезное заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте и прогрессировать. По данным Национального института рака в 2020 году в Украине находилось на учете более 30 тыс. больных этим недугом.
"Раннее выявление лимфомы и начато лечение увеличивают шансы пациента на полное выздоровление", — отметила Татьяна Бойко.
Медик озвучила первичные симптомы заболевания, а это:
- Безболезненное увеличение лимфоузлов.
- Ночная потливость.
- Резкая потеря веса.
- Повышение температуры тела.
- Усталость и кашель.
Если возникают такие симптомы, нужно сразу обратиться к своему семейному врачу, который назначит анализы. Такая проверка является бесплатной.
"В программе медицинских гарантий на 2021 на раннее выявление и лечение лимфоболезней заложено более 5 млрд грн. Также внедрен полный пакет на лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. НСЗУ законтрактовала 58 медицинских учреждений для лечения и сопровождение пациентов с этими заболеваниями", — сообщила заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины.
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