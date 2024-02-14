В Нью-Йорке на Донетчине приостановили поисково-спасательную операцию из-за ситуации с безопасностью

В Нью-Йорке на Донетчине приостановили поисковую операцию на месте, которое 12 февраля обстреляли российские оккупанты. Там произошло частичное разрушение жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, в результате атаки РФ произошло частичное разрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. Под завалами могут находиться два человека.

В момент атаки в доме проживало шесть человек. Четверо из них не пострадали, поскольку находились в подвальном помещении.

В течение трех дней спасатели проводили аварийно-спасательные и поисковые работы. Из-за вражеских обстрелов и угрозы для жизни работы каждый раз приходилось приостанавливать. Сегодня, 14 февраля, было принято решение приостановить поисковые работы. Они будут вновь возобновлены при условии улучшения ситуации с безопасностью.

Напомним, что оккупанты обстреляли город Николаевка на Донетчине – есть погибшие.

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